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Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü

25.09.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Baykoca Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında 6. kattaki dairede ikamet eden Gökhan K. (29), hava almak için çıktığı yangın merdivenindeki boşluktan, dengesini yitirerek aşağıya düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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