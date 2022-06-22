YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

22.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'da bir ev, çöplerden temizlenerek dezenfekte edildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye Elmasbahçeler Mahallesi 1. Dutlu Sokak'ta bir evden çevreye kötü kokular yayıldığı bildirildi.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şuayip D'ye ait daireye girdiklerinde tüm odaların çöple dolu olduğunu gördü.

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 4 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Tamamen boşaltılan daire, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultan 1. Murad şehadetinin 633. yılında Bursa'da anıldıSultan 1. Murad şehadetinin 633. yılında Bursa'da anıldı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyorMüküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Körfez Eczanesi
Gemlik
Zeynep Özdemir Eczanesi
Gemlik
Özün Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Selen Eczanesi
Inegol
Türkay Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Şaşırtan soru! “Eski kocam cinsel ilişki için para...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.