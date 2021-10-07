YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

Bursa'da bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

07.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası, dere yatağında ölü bulundu.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde dere yatağında bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin İsmet Zengin'e (55) ait olduğunu belirledi.

Zengin'in bir hafta önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
PARTNER"O program benim için yıkım oldu""O program benim için yıkım oldu"
Bursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonuBursa'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Gökçenay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.