Bursa'da bir hafta önce kaybolan alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan alzaymır hastası, dere yatağında ölü bulundu.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde dere yatağında bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin İsmet Zengin'e (55) ait olduğunu belirledi.

Zengin'in bir hafta önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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