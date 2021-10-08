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Bursa’da bir kişinin koşarken tabancayla vurulduğu anlar kamerada

08.10.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kişinin koşarken tabancayla vurulduğu anlar kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin tabancayla vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen E.A. (33) ile R.D. (23), Panayır Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanındaki tabancayı çıkardı. R.D. bunun üzerine sokakta kaçarken arkasından tabancayla ateş eden E.A, onu sırtından yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri R.D’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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