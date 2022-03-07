Bursa'da bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

Bursa'da, bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırılan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte yaşayan Necati K'yi (78) telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Zanlı, yaklaşık 4 dakika konuştuğu Necati K'den bir soruşturma kapsamında hesabında ve evde bulunan birikimini, adresine yönlendirecekleri kişilere teslim etmesini istedi.

Şüpheliye inanan Necati K, aralarında dövizin de bulunduğu yaklaşık 500 bin lira tutarındaki parayı yanına gelen kişiye verdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlatan Necati K'nin başvurusu üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Zanlıların kaçtıkları aracı belirleyen polis, Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nurettin C. (18) ve Levent A'yı (18) Adana'ya girdikleri sırada gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin Necati K'den aldığı para bulunarak müştekiye teslim edildi.



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