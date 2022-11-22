YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da bir otomobilde 3 kilo metanetinin ele geçirildi

Bursa’da bir otomobilde 3 kilo metanetinin ele geçirildi

22.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da durdurulan bir araçtan 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonrasında durdurulan araçtan, 3 kilo 60 gram metanfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan takip sonrasında, İstanbul’dan Bursa yönüne giden aracın, Gemlik’ten geçmesi üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 3 kilo 60 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Oğuzhan Ahmet T. İsimli şahıs ise Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin sokaklara inince satış değerinin ise bir milyon lira civarı olduğu tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem için akıllı telefonunuza Afet Çantası uygulamasını yükleyinDeprem için akıllı telefonunuza Afet Çantası uygulamasını yükleyin
Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"Kuşadası Belediyesi’nden açıklama: "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz"
Balıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinciBalıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinci
Anahtar Kelimeler:
metamfetamin

Bursa Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:12
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.