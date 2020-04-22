YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

BURSA HABERLERİ  | 22.04.2020 23:09 | Son Güncelleme

Bursa'da bir sitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan kutlandı

Bursa'da bir sitenin bahçesinde organize edilen etkinlikle, site sakinleri ve çocukları şiirler okuyup şarkılar söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, 23 Nisan'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı kutlamak için akşam saatlerinde etkinlik düzenledi.

Site bahçesindeki etkinlikte, çocuklar şiirler okudu, şarkılar söyledi. Afişler ve bayraklarla süslenen sitede kutlamalar için havai fişekler patlatıldı. Site sakinlerinin sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Bazı site sakinleri ise etkinlikleri evlerinin balkon ve camlarından izledi.

Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Kaya, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın önemine değinerek, "Ulu Önder Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, ulusal egemenliğin ve çocukların bayramı ilan etti. Türk milleti, o yıllardaki inanç ve gayretle bugün de bu kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Biz kendi sitemizdeki bu etkinlikle o ruhu yaşamaya ve çocuklarımıza da yaşatmaya çalıştık. Çocuklarımız bu zor günlerde bile o ruhtan mahrum olmasın istedik. Umarız aynı gayretle bugünleri de atlatacağız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
Anahtar Kelimeler:
Bursa'da 23 Bisan kutlaması sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sitede kutlama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Kayıp İbrahim’den henüz haber yok

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

Sinop’ta real-time PCR cihazı ile kovid-19 tanı uygulamasına başlandı

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

FETÖ'nün "Türkiye finans sorumlusu" örgütün para dağıtım trafiğini anlattı

FETÖ'nün "Türkiye finans sorumlusu" örgütün para dağıtım trafiğini anlattı

Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

Bursa Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
19:56
Yatsı
21:23

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Andade Uygar Eczanesi
Yildirim
Arda Eczanesi
Osmangazi
Aygün Eczanesi
Nilufer
Emniyet Eczanesi
Osmangazi
Fatoş Eczanesi
Nilufer
Kardelen Cem Eczanesi
Osmangazi
Konak Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak

Ünlü söz yazarının ağabeyi korona kurbanı

Ünlü söz yazarının ağabeyi korona kurbanı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Zeytin Ağacına Kendini Astı

Zeytin Ağacına Kendini Astı

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.