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Bursa'da çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

07.05.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da, araç çalarak parçalayıp sattıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18-29 Nisan'da gerçekleşen otomobil hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, M.Ç, Ö.Y. ve V.T'nin araçlarının çalındıktan sonra parçalanıp satılmasına ilişkin şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö, E.S, Y.P. ve K.M.P. olduğu belirlendi.

Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Söz konusu çalıntı malları satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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