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Bursa'da çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

BURSA HABERLERİ  | 01.12.2020 00:04 | Son Güncelleme

Şüphelinin kazanın ardından yaralandığı kovalamaca anları, AA muhabirince saniye saniye kaydedildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı, kovalamaca anları AA muhabirince görüntülendi.

Yeni Yalova Yolu Caddesinde, 16 AF 0508 plakalı şüpheli bir kamyonetin "dur" ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri takibe başladı.

Plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen kamyonet, polisten kaçarken ters yöne girerek Panayır Mahallesi'ne doğru devam etti.

Süratli bir şekilde zikzak çizerek trafiği tehlikeye sokan kamyonet, ekiplerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Ara sokaklardan ana yola çıkan kamyonet, Veysel Karani Mahallesi'nde 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarpıp kaza yaptı.

Kazanın ardından inip kaçmaya çalışan çalıntı kamyonetin sürücüsü, polis ekiplerinin tekrar havaya ateş açmasıyla yakalandı.

Kazanın ardından şüpheli E.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.K, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları, AA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

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