Bursa'da çiftçilere sahte zirai gübre sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çiftçilere potasyum nitrat çuvalları içinde sahte gübre sattığı öne sürülen kadın ziraat mühendisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ve Gürsu Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö'nün (41), Yalova'dan getirdiği barkodlu torbaların içindeki potasyum nitratı bir bölgeye boşalttığını tespit etti.

Bu kişinin, çuvalların içine potasyum nitrat görünümlü tuz ve benzeri maddeler koyup ilçedeki çiftçilere sattığını belirleyen ekipler, S.Ö'yü takibe aldı.

Zanlının kullandığı aracı durdurarak arama yapan ekipler, yeşil renkli üzerinde barkod bulunan 50 torba potasyum nitrat görünümlü malzeme ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli tarafından çiftçilere satılan 247 çuval sahte gübreyi de muhafazaya aldı.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

