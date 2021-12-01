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Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada muhtar hayatını kaybetti

01.12.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada muhtar hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki trafik kazasında Afşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Afşar öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği öğrenilemeyen 16 AGN 510 plakalı cip ile muhtar Mehmet Afşar idaresindeki 26 HK 593 plakalı otomobil, Yenişehir-Bursa kara yolu kırsal Menteşe Mahallesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Afşar'ın (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobildeki S.E. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Afşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Afşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Bursa

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