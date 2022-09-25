Bursa'da cipin çarptığı yaya öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa Ankara Karayolu, Mer-Pa mevkisinde meydana geldi. Kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul, M.K. idaresindeki 16 COG 014 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Emul, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsü M.K. ise polisler tarafından gözaltına alındı.
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