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Bursa’da çocukların sesine kızdı komşunu vurdu

09.12.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa’da çocukların sesine kızdı komşunu vurdu

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Y. (30) alt komşusu Süleyman Ö. (23) ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.’ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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