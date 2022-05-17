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Bursa'da DEAŞ'lı 3 terörist yakalandı

17.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da DEAŞ'lı 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da 3 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı DEAŞ

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