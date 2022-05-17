Bursa'da DEAŞ'lı 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da 3 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.
TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el konuldu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz