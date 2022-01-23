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Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak

23.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 08.00-10.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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