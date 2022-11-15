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Bursa'da deniz otobüsünü kaçırınca asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

15.11.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, asılsız ihbarda bulunarak İstanbul seferi yapan deniz otobüsünün geri dönmesine neden olan kişi gözaltına alındı.

Bursa'da deniz otobüsünü kaçırınca asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

Mudanya ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsüne yönelik 112 Acil Çağrı Merkezine bomba ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine iskeleye geri döndürülen deniz otobüsünde polis ekiplerince arama yapıldı.

Aramada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, asılsız ihbarı yapanın E.A. (22) olduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A'yı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı.

E.A'nın ifadesinde, asılsız ihbarı feribota yetişemediği için yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Deniz otobüsü daha İstanbul'a hareket etti.

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