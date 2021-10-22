Bursa'da deveci armudu hasadı başladı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde lezzeti, dayanıklılığı ve boyutuyla ünü dünyaya yayılan deveci armudunun hasadı başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ tarafından Gürsu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde hasat etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarıma ciddi kafa yorduklarını söyledi.

Özellikle ihracatta armuttaki ilaç kalıntısı sorununa dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. İhracat için nasıl ürün istiyorsa o şekilde üretim yapmalıyız. Ahududu ve yaban mersini ihracatı ile alakalı hiçbir sorun yok. Bu yıl ahududu, yaban mersini ve incir değerini buldu. Büyükşehir olarak tolere etmemize gerek kalmadı. Sadece ay çekirdeği fiyatları konusunda sorun yaşanmıştı. Büyükşehir olarak eksper kontrolüyle alımlara başladık ve fiyatlarda biraz yükselme başladı. Gürsu da armudu ile marka olmuş bir ilçemiz. Armudun, Türkiye üretimi 500 bin tondan fazla. Bunun yüzde 40'dan fazlası Bursa'da üretilmektedir. Bunun da yarıya yakını sadece Gürsu'da üretilmektedir. Bu sene ihracatının fazla olacağına inanıyorum. Bunun için Tarım AŞ marifetiyle aracılık edeceğiz. Bursa sanayi ve kültür şehri ama aynı zamanda bir tarım şehridir. Ürünlerimizle Türkiye ve dünya sofralarını lezzetlendireceğiz. Çiftçimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de Gürsu deveci armudunun tanıtımı amacıyla Meclis'te çeşitli etkinlikler yaptıklarını anımsatarak hasadın hayırlı olmasını diledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise ilçedeki tonlarca armudun toplanması için yüzlerce mevsimlik işçiye ihtiyaç olduğunu, mevsimlik işçilerin konaklama sorununa çözüm üretmek adına altyapı çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan da Türkiye ihracatında tarımsal ürünlerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek önlerindeki en büyük engelin ise kalıntı sorunu olduğunun altını çizdi.

Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ise 2019 yılındaki verilere göre dünya genelindeki armut üretiminde Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

Gürsu’nun armutta bir marka değeri olduğunu belirten Aygül, geçen sene burada 88 bin ton civarında armut hasat edildiğini kaydetti.

