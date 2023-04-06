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Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarpıp kaçtı

06.04.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, dur ihtarına uymadığı otomobille polis memuruna çarpıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa çevre yolu Görükle kavşağında uygulama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, A.S. (37) idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şüpheli, polis memuru Z.Y'ye (35) çarparak kaçtı.

Diğer polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.Y'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Z.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenilen A.S. ise polis ekiplerince İstanbul yakınlarında gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin otomobille polis memuruna çarptığı anlar başka bir aracın kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde Z.Y'ye çarpan zanlının hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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