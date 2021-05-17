Bursa'da düşerek hayatını kaybeden yamaç paraşütçüsünün cenazesi toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gürle Dağı'ndan, yamaç paraşütüyle atlayış yaparken yaşamını yitiren Muammer Yolcu'nun cenazesi defnedildi.

Yolcu'nun naaşı Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Orhangazi İlçe Mezarlığında akşam gerçekleştirilen törene, Yolcu'nun eşi Büşra, babası Alibey ve annesi Kudret Yolcu ile Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Yolcu'nun yakınları törende gözyaşı döktü.

Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Orhangazi'de kuru yemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu, evli ve bir çocuk babası Muammer Yolcu (37), dün öğleden sonra, ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayışından sonra gözden kaybolmuştu.

Jandarma, AFAD, AKUT, NAK ve BAKUT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında gece saatlerinde Yenisölöz Mahallesi Eğrenti Tüzü mevkisinde Yolcu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

