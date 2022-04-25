YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu

Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu

25.04.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirmesiyle ilgili sivil havacılık firması sahibinin de aralarında olduğu 3 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, düşen uçağın ait olduğu sivil havacılık firmasının sahibi Yenal Ahmet T, uçak teknisyeni Mustafa K. ve başka bir sivil havacılık firmasının sahibi Fevzi A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.

Bu kişilerin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

- Olay

Yenişehir Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde hasar meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
Diyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldıDiyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldı
Manisa’da silahlı saldırıda bulunulan otomobildeki 2 kişi yaralandıManisa’da silahlı saldırıda bulunulan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis

Bursa Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:26
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.