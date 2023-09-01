YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da, emlakçı E.A'nın katil zanlısı yakalandı

Bursa'da, emlakçı E.A'nın katil zanlısı yakalandı

01.09.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde emlakçılık yapan kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, emlakçı E.A'nın katil zanlısı yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi Turan Sokak'ta emlakçı E.A’nın tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelinin olay yerindeki aracı, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis, katil zanlısı O.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, nisanda E.A. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Uğur E'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

E.A. dün iş yerinin önünde tartışma sırasında silahla vurularak öldürülmüştü. E.A, 26 Nisan'da aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan Uğur E’yi bıçakla yaralamıştı. Uğur E’nin kardeşi Oğuz E. de EA'yı tabancayla bacaklarından vurmuştu. Uğur E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan E.A. tutuksuz yargılanıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gurbetçi aile tatil dönüşü kaza yaptı: 3 yaralıGurbetçi aile tatil dönüşü kaza yaptı: 3 yaralı
Dönerci dükkanında baca yangınıDönerci dükkanında baca yangını
Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralıÇorum’da silahlı kavga: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:07

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Çiğdem eczanesi
Iznik
Hacivat şifa eczanesi
Yildirim
Gemiç eczanesi
Gemlik
Çinar eczanesi
Keles
İskele eczanesi
Mudanya
Gültekin eczanesi
Mustafakemalpasa
Oral eczanesi
Orhaneli
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.