Bursa'da emniyetin hediye ettiği engelli aracını çalan şüpheli tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğünce 4 yıl önce bir engelliye hediye edilen akülü aracı çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 yıl önce bedensel engelli M.G'ye hediye edilen akülü tekerlekli sandalye, 5 gün önce çalındı.

M.G'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin 15 suçtan kaydı bulunan A.A. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi evinde gözaltına alan ekipler, evde bulunan akülü aracı da M.G'ye teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin olay günü akülü araca binerek ilerlemesi güvenlik kameralarına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz