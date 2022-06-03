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Bursa'da engelli öğrenciler bir günlüğüne üniversiteli oldu

03.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da engelli öğrenciler bir günlüğüne üniversiteli oldu

Bursa'da üniversite yerleşkesini ziyaret eden down sendromlu ve zihinsel engelli öğrenciler, temsili mezuniyet belgesi alarak kep fırlattı.

İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulundan 10 öğrenci, "Bir Günlüğüne Üniversiteli Oluyorum Projesi" kapsamında Bursa Teknik Üniversitesini (BTÜ) ziyaret etti.

Üniversitede bazı etkinliklere katılan öğrenciler, cübbe giyip kep taktı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Beyhan Bayhan, AA muhabirine, etkinliğin BTÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğiyle düzenlendiğini söyledi.

Öğrenci topluluklarının da bu programda yer aldığını belirten Bayhan, "Personel arkadaşlarım, Sağlık Kültür Dairemiz, İletişim Ofisimiz de burada. Hepimiz çok mutluyuz. Onların mutluluğunu görünce zaten biz daha mutlu oluyoruz." dedi.

20 yaşındaki down sendromlu İslam Mevlüt de çok mutlu olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Temsili mezuniyet belgelerini Prof. Dr. Bayhan'dan alan engelliler, kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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