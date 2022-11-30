Bursa'da eski kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık ve arkadaşı yargılanıyor

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay H. ve Alican V, maktul Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Oktay H. ve Alican V'nin olay günü Üzümcü ile annesinin yaşadığı evin kapısını açtırdıkları iki çilingiri tanık olarak dinledi.

Çilingirler, cenazelerinin olduğunu söyleyen sanıklarla pazarlık yaptıktan sonra kapıyı 80 lira karşılığında açtıklarını anlattı.

Asya Pınar Üzümcü'nün yakın arkadaşı E.A. ise sanığın ayrıldıktan sonra Üzümcü'yü sürekli tehdit ettiğini ve maktulle sanık arasındaki mesajlaşmaların ekran görüntüsünün Üzümcü tarafından kendisine atıldığını anlattı.

Heyetin talebi üzerine dosyaya eklenen mesajlaşmalarda sanık Oktay H'nin Üzümcü'den, ona aldığı telefonu geri istediği ve "Sen Müge Anlı'yı çok izliyorsun, vermezsen sen de o ölen kadınlardan biri olursun." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Duruşmada, İfakat Evci'nin kardeşi ve komşusu da tanık olarak dinlenildi.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaa hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesinde adliye önünde Asya Pınar Üzümcü'nün annesi İfakat Evci ile pankart açarak basın açıklaması yapan bazı kadın platformlarının üyeleri, davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart'ta, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay H. ve Alican V. arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay H. ve Alican V, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından 70'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

