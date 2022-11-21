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Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

21.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Emrah Atmaca (37), iş yerinde gece mesaisinin ardından sabaha karşı Balıkpazarı Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Aralarında husumet bulunan komşusu H.Ü. (33) tarafından yanında bulunan tabancayla açıldığı iddia edilen ateş sonucu Atmaca, göğsünden ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan iki çocuk babası Atmaca'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı H.Ü. ise Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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