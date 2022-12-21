Bursa'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kentteki 3 farklı eve su arıtma cihazının filtresini değiştirme bahanesiyle giren V.Y. (38) ile M.S.E. (27), evlerden 2 cep telefonu ve 5 bin liralık su arıtma cihazı malzemesi çalıp kaçtı.

Vatandaşların şikayetiyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, 15 suç kaydı bulunan ve cezaevinden yeni tahliye olan V.Y. ile 32 suç kaydı olan kadın şüpheli M.S.E'yi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

