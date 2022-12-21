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Bursa'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

21.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kentteki 3 farklı eve su arıtma cihazının filtresini değiştirme bahanesiyle giren V.Y. (38) ile M.S.E. (27), evlerden 2 cep telefonu ve 5 bin liralık su arıtma cihazı malzemesi çalıp kaçtı.

Vatandaşların şikayetiyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, 15 suç kaydı bulunan ve cezaevinden yeni tahliye olan V.Y. ile 32 suç kaydı olan kadın şüpheli M.S.E'yi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa hırsızlık su arıtma cihazı

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