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Bursa'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi

08.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 Mayıs'ta patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında yaşanan olayda yaralanan Bünyamin Hiçyılmaz (25), Bursa Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Hiçyılmaz'ın yaşamını yitirmesiyle olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

İnegöl OSB'de patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada işçilerden Aydın Toprak hayatını kaybetmiş, kendisinden haber alınamayan Ömer Coşgun'un cesedi enkazda bulunmuş, 5 işçi yaralanmıştı.

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