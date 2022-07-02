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Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Bursa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Bursa'da polisin fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 10 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, polisin teknik ve fiziki takibin ardından 29 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri Kocaeli'de, diğerleri Bursa'da olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda cep telefonu ve SIM kartın yanı sıra fuhuştan elde edildiği belirlenen 32 bin liraya el koyulmuştu. Kurtarılan 14 yabancı uyruklu mağdur kadın, İl Göç İdaresine sevk edilmişti.

Bursa'da fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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