YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı

Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı

14.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yerel bir gazetede genel yayın yönetmenliği yapan gazeteci Yaman Kaya, otomobili ile seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, saldırıyı kınadı.
Olay, 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai bitiminde 34 GPT 098 plakalı otomobiliyle evine seyir halinde olan Yaman Kaya (37), henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıyı yara almadan atlatan Kaya’nın otomobilinde, maddi hasar meydana geldi. Kaya, emniyette verdiği ifadesinde, “Saldırıyı kimin ve ne için düzenlediğini bilmiyorum. 18.00’de mesaim bitiyor. İşlerim yoğun olduğu için 18.30 sıralarında çıktım. Saldırıyı düzenleyen de 30 dakika boyunca benim çıkmamı beklemiş. Daha sonra saldırıyı düzenleyip kaçtı. Azmettirici olduğunu düşünmekteyim”

‘YILMAYACAĞIM’

Yaşadığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yaman Kaya, “Az önce (FSM) Bulvarı’ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım” ifadelerine yer verdi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kolaylı’dan kınama
Sağlık durumu iyi olan Kaya’ya yönelik silahlı saldırıyı yazılı bir açıklama yaparak kınayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çirkin saldırının takipçisi olacaklarını belirtti. Kolaylı, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa’da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söylediZeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söyledi
Kütahya’da yeni GES projesinde sona doğruKütahya’da yeni GES projesinde sona doğru
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:53
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Bizim eczanesi
Inegol
Cihan eczanesi
Kestel
Seda eczanesi
Gemlik
Balkan eczanesi
Osmangazi
Hacettepe eczanesi
Inegol
Kadioğlu eczanesi
Inegol
Hersekli eczanesi
Iznik
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.