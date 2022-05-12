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Bursa'da "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" açıldı

12.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" açıldı

Bursa'da, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin katkılarıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin sanatkar akademisyenleri ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi", Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, hat, tezhip, minyatür, ebru, keçe, ahşap oyma, halı, suzani ve dokuma gibi eserlerden oluşan serginin açılışında katılımcılara hitap etti.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Çelik, sergide emeği geçenleri kutladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise birbirinden değerli eserleriyle sergiye emek harcayan sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde 15 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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