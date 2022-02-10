Bursa'da genç çift, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da genç bir çift, doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Küplüpınar Mahallesi'nde yaşayan Nurettin (28) ve Gamze Huriye S'den (28) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri giren yakınları, Nurettin ve Gamze Huriye S'nin yatak odasında hareketsiz yattığını görüp durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım firması ekibi sevk edildi.

Ekipler, gaz kokusu dolan evi, pencerelerini açarak havalandırdı.

İlk belirlemelere göre doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen çift, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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