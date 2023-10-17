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Bursa’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

17.10.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Bursa’da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesiste çalışan işçiler dumanların yükseldiğini gördü. Durum üzerine işçiler yangına müdahale etmeye başladı. Fakat tesisi hızla saran alevlere müdahale yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik çemberi içerisinde itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de olumsuzluklara karşı hazırda bekledi. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası tesiste çıkan yangın söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Tesisin alev alev yandığı görüntüler bölge sakinleri tarafından kaydedildi.

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