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Bursa'da geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı

07.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde plastik atıkların dönüşümünün sağlandığı bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.

İlçe kırsalında yer alan Balabancık Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde plastik atıkların bulunduğu sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atık sahasındaki plastik malzemelerin yanmasıyla sonuçlanan olayın nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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yangın Bursa

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