YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da hacze giden icra memuru ve avukatlar darp edildi

Bursa’da hacze giden icra memuru ve avukatlar darp edildi

İHA İHA
25.04.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memuru darp edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bursa’da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memurunun darp edilmeis üzerine soruşturma başlatıldı. Bursa Barosu tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Baromuz üyeleri avukatlar E.K. ve B.S., haciz memuruyla beraber 24 Nisan 2024 tarihinde gittikleri haciz mahallinde 3 kişi tarafından darp edilmiş, hakarete ve tehditlere maruz kalmışlardır.

Avukat meslektaşlarımıza, mesleki kimliklerinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Avukat hiçbir zaman takip ettiği uyuşmazlığın tarafı değildir. Avukatlara yönelik saldırılara ilişkin daha önce defalarca talep ettiğimiz yasal düzenlemeler derhal yapılmalı, şiddet eylemlerine son verilmelidir. Avukatları baktığı dosya ile özdeşleştirerek, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, olayın faillerinin hak ettiği en yüksek cezayı alması için sürecin yakından takipçisi olduğumuzu, avukatlara yapılan fiili ve sözlü saldırılara karşı mücadelemizden asla geri durmayacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı yolda yine kaza: 1 yaralıAynı yolda yine kaza: 1 yaralı
Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyorMersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçtiYıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçti
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:27
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.