Bursa'da hastanenin güvenlik görevlilerini darbeden kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerini darbeden kişi tutuklandı.

Gemlik Devlet Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine ilaç yazdırmak amacıyla geldiği öğrenilen Tamer Ali S. (38), usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle talebi karşılanmayınca taşkınlık çıkardı.

Tamer Ali S, güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen yüksek sesle telefonla konuşmayı ve çevresindeki hastalar ile yakınlarını rahatsız etmeyi sürdürdü.

Görevlilerden Zafer A'yı (53) yumruklayan Tamer Ali S, Özlem Ö'ye (48) de mukavemet etti. İki güvenlik görevlisi, darp raporu aldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Tamer Ali S, çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Darp olayı, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



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