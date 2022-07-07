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Bursa'da hastanenin güvenlik görevlilerini darbeden kişi tutuklandı

07.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik Devlet Hastanesi'nde yaşanan olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerini darbeden kişi tutuklandı.

Gemlik Devlet Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine ilaç yazdırmak amacıyla geldiği öğrenilen Tamer Ali S. (38), usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle talebi karşılanmayınca taşkınlık çıkardı.

Tamer Ali S, güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen yüksek sesle telefonla konuşmayı ve çevresindeki hastalar ile yakınlarını rahatsız etmeyi sürdürdü.

Görevlilerden Zafer A'yı (53) yumruklayan Tamer Ali S, Özlem Ö'ye (48) de mukavemet etti. İki güvenlik görevlisi, darp raporu aldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Tamer Ali S, çıkarıldığı adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Darp olayı, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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