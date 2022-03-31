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Bursa'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

31.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahla havaya ateş açan iki kişi yakalandı.

İlçede yan yana dizilen 3 kişinin tabancalarla ateş açmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından çalışma başlatıldı.

Bu görüntüyü ve bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanyurt Yeni Mahalle'de yaşanan olaydaki kişilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan Can K. (21) ve Serhat A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya karışan diğer kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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