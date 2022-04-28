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Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

28.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, etraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta bulunan büyük bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangın kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığı ekipleri, 10 araçla yangına müdahale etti.

Alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü.

Yanan hurda yığınları da kepçe yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak, soğutma çalışması yapıldı.

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yangın Bursa

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