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Bursa'da hurdalıkta işlenen cinayetin sanığı duruşmada arkadaşını suçladı

12.01.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hurdalıktaki kavgada bir kişinin darp sonucu ölümüne ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat T. (21) ile maktul Mustafa Yakut'un oğulları ve taraf avukatları katıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden Ferhat T, emniyetteki ifadesinde darp olayını itiraf ettiğinin hatırlatılması üzerine korktuğu için doğru beyanda bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklanan ve hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen arkadaşı R.Ö'yü (18) suçlayan Ferhat T, "R.Ö, Mustafa'nın kafasına keserle vurarak öldürdü. Ben olaya karışmadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Maktulün oğulları Hüseyin, Orhan ve Ömer Yakut ise şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Ferhat T'nin tutukluluğunun devamına ve sanık R.Ö. hakkındaki soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında boş arazide bulunan hurdalıktaki barakada bir kişinin yaralandığı ve ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, darbedilen Mustafa Yakut'un (59) başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldüğünü belirlemişti. Gözaltına alınan 5 şüpheliden, Yakut'u darbederek cebindeki paraları aldıklarını söyleyen Ferhat T. ve R.Ö. tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gemlik

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