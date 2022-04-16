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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

16.04.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olaya karışanlardan biri, Kazım D'yi (17) bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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