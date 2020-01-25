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  4. Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

BURSA HABERLERİ  | 25.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Yangına müdahale sırasında başına merdiven düşen itfaiye eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazmiye Eren'in (84) oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Bu sırada bir itfaiye erinin başına, ekiplerin yangına müdahale ederken kullandığı merdiven düştü.

İtfaiye eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Maddi hasara neden olan yangın sırasında Eren'in evde olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ev itfaiye eri İznik Kask Merdiven Yangın

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