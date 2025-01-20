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Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA AA
20.01.2025 08:41
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Yenişehir yolu üzerinde Diş Hastanesi mevkisinde meydana gelen kazada, Kenan G. (40) idaresindeki 16 TS 167 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı esnada, Burak N. (28) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücüler ile Kenan G'nin eşi Elif G. (35), çocukları Semih G. (15) ve Emin G. (10) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burak N. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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