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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

20.04.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.

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patlama Bursa

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