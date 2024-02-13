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Bursa'da inşaatta çalışırken akıma kapılan işçi ağır yaralandı

AA AA
13.02.2024 14:35 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatta makara kullanırken elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu mevkisinde bir inşaatın dördüncü katında çalışan Cemal Eliveren (26), makara sistemiyle çektiği çubuk demirlerin yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin 10 gün önce evlendiği eşi ile yakınları da olayı öğrenerek hastaneye geldi.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Orhangazi elektrik

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