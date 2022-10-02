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Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

02.10.2022 04:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Vatan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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