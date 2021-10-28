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Bursa'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

28.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Elbeyli Mahallesi'nde yer altı mezarında define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri adrese yönlendirildi.

İzinsiz kazı yapılan yere düzenlenen baskında, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A. (40) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında kırıcı ve delici aletler, kazma, kürek ile manivela ele geçirildi.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

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