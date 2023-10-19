Bursa’da kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı

İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde kazı yaptığına dair istihbarat alan Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda, şüphelilerin evlerini fotokapan ile takip etti. Evlerindeki bir bahçeyi kazdıkları görülen ve define aradığı iddia edilen, İ.T, T.Ş, M.Ö, İ.D ve T.G’nin kazı yaparken, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma kaçak kazı yapılan yerde başlattığı tahkikat devam ediyor.

