YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı

06.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö, E.Ö. ve S.I'nın tütün kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelilere ait depo ve araçlarda yapılan aramalarda 68 bin 300 adet basılmış sigara ve 1 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındıBursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştıYeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı

Bursa Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:11
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.