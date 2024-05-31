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Bursa'da kaçarken tarihi binadan atlayıp ayağını kıran hırsız yakalandı

AA AA
31.05.2024 08:19
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Osmanlı'nın ilk Darüşşifası olan ve son yıllarda Yıldırım Göz Merkezi olarak hizmet veren tarihi binanın çatısından kurşun levhaları çalmak isteyen hırsızlardan biri, yakalanmamak için binadan atlayınca ayağını kırdı.

Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı'nın ilk Darüşşifası olan ve son yıllarda Yıldırım Göz Merkezi olarak hizmet veren tarihi binanın çatısından kurşun levhaları çalmak isteyenler, gece kartalları ekiplerince fark edildi.

Ekipler, tarihi yapının çatısında hırsızlardan Şükrücan Şenadalı'yı (24) yakaladı, Ahmet Çil (29) ise çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yere düştüğünde ayağını kıran Çil, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Çil'in, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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