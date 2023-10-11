YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.10.2023 15:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyon ile süt toplama kamyonetinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden kırsal Devecikonağı Mahallesi yönüne seyreden Neşet K. (57) idaresindeki 16 GS 177 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Bekir U'nun (38) kullandığı 16 SK 450 plakalı süt toplama kamyoneti, Melik Mahallesi girişindeki köprünün yakınında çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki kişilerden Fatma Topal (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Bekir U. ile aynı araçta bulunan Ali N. (78), Ahmet N. (43), Huriye Z. (77) ve Mehmet Y. (81) ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk müdahalelerinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan Mehmet Y. ve Huriye Z, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Topal'ın cansız bedeni ise Mustafakemalpaşa'daki hastanenin morguna gönderildi.

Tedavisi tamamlanan Bekir U. ile kamyon sürücüsü Neşet K, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladıKız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdıŞişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı
4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa Mustafakemalpaşa kaza

Bursa Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:05
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Bursa Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Mavi eczanesi
Inegol
Nehir eczanesi
Yildirim
Müjde eczanesi
Yildirim
Sanem eczanesi
Kestel
Pamukçu eczanesi
Mudanya
Bektaş eczanesi
Iznik
Yeni özge eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.