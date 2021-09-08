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Bursa'da kapya biberi bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü

08.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül: - "Bu yıl verim ve kalite gerçekten çok güzel. Fiyatlar da çok iyi, çiftçimizin yüzü gülüyor" - Kapya biberi üreticisi Aylin Yıldız: - "Fiyatlardan da verimden de çok memnunuz. Geçen yıl 1 lira civarında olan fiyatlar bu yıl 2-2,5 lira arasında seyrediyor"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin önemli kapya biberi üretim merkezlerinden Bursa'da kilogramı 2 ile 2,50 liraya satılan üründe verim ve fiyatlar, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"Yağ biberi", "salçalık biber" ve "kırmızı biber" olarak da bilinen kapya biberi, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Yenişehir ilçesini kapsayan yaklaşık 25 bin dekar arazide üretiliyor.

Hasadına geçen ay başlanan biberden bu yıl yaklaşık 95 bin ton ürün beklenirken geçen yıl kilogramı 1 liraya kadar düşen ürünün bu seneki fiyatları çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Yüzde 100'e varan artış oranıyla üreticisini mutlu eden kırmızı biber, 2 ile 2,50 lira arasında değişen fiyatlarla salça fabrikalarına ve Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki hallere gönderiliyor.

- "Dondurulmuş gıda olarak yurt dışına da ihraç ediliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, Bursa'nın diğer sebzelerde olduğu gibi biberde de önemli üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin toplam biber üretiminin 2,6 milyon ton olduğunu belirten Aygül, bunun 190 bin tonunun 51 bin 118 dekar alanda Bursa'da üretildiğini kaydetti.

Aygül, Bursa'da en fazla biber üretiminin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde üretildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yıl verim ve kalite gerçekten çok güzel. Fiyatlar da çok iyi, çiftçimizin yüzü gülüyor. İlimizde kapya biberinde önemli üretim var. Bu yıl yaklaşık 95 bin ton üretim bekleniyor. Geçen yıl 92 bin ton civarında üretim oldu. Geçen yıl fiyatlar düşük seyretmişti ama bu yıl kilogramı 2 ile 2,5 lira arasında değişiyor, oldukça iyi bir noktada. Biberlerimizin önemli bir kısmı dondurulmuş gıda olarak yurt dışına ihraç ediliyor. Geçen yıl 19 bin ton civarında taze ve dondurulmuş olarak genel biber ihracatımız oldu."

Biber üreten çiftçilerimiz fiyattan ve gidişattan memnun olduğunu vurgulayan Aygül, "Ürünlerimize ilgi çok iyi. Biberde geçen yıla göre ciddi fiyat artışı söz konusu. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe hem kendileri hem de ülkemiz kazanıyor. Ayrıca Bursa genelinde 25 binin üzerinde mevsimlik işçi de para kazanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Geçen yıla göre fiyatlarımız çok güzel"

Dağkadı Mahallesi üreticilerinden Aylin Yıldız da 10 yıldır kapya biberi ürettiğini söyledi.

Dönümden 3 ton kapya biberi elde ettiklerini anlatan Yıldız, "Geçen yıla göre fiyatlarımız çok güzel. Ürünlerimizi pazara, salça fabrikalarına ve közlemelik olarak işletmelere gönderiyoruz. Fiyatlardan da verimden de çok memnunuz." diye konuştu.

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